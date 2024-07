Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich

Am Mittwoch sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 2.31 Prozent auf 5’427.13 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 46.968 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.936 Prozent auf 5’503.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’555.74 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5’419.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’508.04 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2.12 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’447.87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’071.63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der S&P 500 auf 4’554.64 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 14.43 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’669.67 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 60.00 Prozent auf 0.02 USD), Enphase Energy (+ 12.80 Prozent auf 116.91 USD), AT&T (+ 5.22 Prozent auf 19.16 USD), NextEra Energy (+ 4.58 Prozent auf 75.41 USD) und Thermo Fisher Scientific (+ 4.07 Prozent auf 574.73 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lamb Weston (-28.24 Prozent auf 56.42 USD), Tesla (-12.33 Prozent auf 215.99 USD), Super Micro Computer (-9.15 Prozent auf 711.56 USD), Fortive (-8.19 Prozent auf 70.40 USD) und Broadcom (-7.59 Prozent auf 151.34 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 72’821’360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.167 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch