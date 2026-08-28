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Kursentwicklung im Fokus 28.08.2026 16:00:53

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der S&P 500 bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

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Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.10 Prozent stärker bei 7’738.96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.421 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.082 Prozent auf 7’737.33 Punkte an der Kurstafel, nach 7’730.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’747.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’733.99 Punkten erreichte.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.986 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 7’428.78 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 7’563.63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 6’501.86 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12.84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 15.73 Prozent auf 24.06 USD), Bath Body Works (+ 4.13 Prozent auf 19.42 USD), Dominos Pizza (+ 2.99 Prozent auf 342.00 USD), Albemarle (+ 2.94 Prozent auf 139.76 USD) und CDW (+ 2.82 Prozent auf 153.17 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen PayPal (-12.09 Prozent auf 46.64 EUR), Marvell Technology (-6.65 Prozent auf 225.40 USD), Autodesk (-4.70 Prozent auf 257.87 USD), Ulta Beauty (-4.28 Prozent auf 517.01 USD) und Moderna (-3.96 Prozent auf 137.11 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’338’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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