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09.04.2026 18:00:58
Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus
Der S&P 500 verzeichnet heute Kursanstiege.
Um 17:57 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.42 Prozent auf 6’811.51 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 53.560 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.117 Prozent auf 6’774.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’782.81 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6’761.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’812.82 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 3.40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’795.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’966.28 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 5’456.90 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büsste der Index bereits um 0.685 Prozent ein. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Constellation Brands A (+ 6.99 Prozent auf 160.76 USD), Brown-Forman B (+ 6.63 Prozent auf 28.63 USD), Sandisk (+ 6.35 Prozent auf 830.50 USD), Amazon (+ 4.65 Prozent auf 231.54 USD) und Fox (+ 4.07 Prozent auf 62.67 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Texas Pacific Land (-14.09 Prozent auf 385.11 USD), Autodesk (-7.23 Prozent auf 223.25 USD), Palantir (-6.78 Prozent auf 131.22 USD), ServiceNow (-6.67 Prozent auf 90.97 USD) und Intuit (-5.73 Prozent auf 367.21 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’390’321 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.711 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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