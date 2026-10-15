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15.10.2026 16:01:09
Börse New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus
Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0.61 Prozent auf 7’671.69 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65.105 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.374 Prozent auf 7’690.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.94 Punkten am Vortag.
Bei 7’669.66 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’699.78 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 7’585.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7’572.40 Punkte taxiert. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6’671.06 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell International Paper (+ 4.98 Prozent auf 33.49 USD), Cognizant (+ 4.93 Prozent auf 65.55 USD), Marsh McLennan Cos (+ 4.88 Prozent auf 187.11 USD), Intuit (+ 4.73 Prozent auf 325.11 USD) und Nike (+ 4.42 Prozent auf 36.86 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Lumentum (-8.50 Prozent auf 820.18 USD), Dell Technologies (-7.66 Prozent auf 469.01 USD), Hewlett Packard Enterprise (-7.27 Prozent auf 58.52 USD), Bloom Energy (-7.17 Prozent auf 222.18 USD) und Coherent (-7.07 Prozent auf 244.71 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.916 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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