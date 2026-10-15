Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’848 0.0%  Dollar 0.8270 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Intuit Aktie 60141 / US4612021034

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Blick 15.10.2026 16:01:09

Börse New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus

Börse New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus

Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

International Paper
28.57 CHF 7.27%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0.61 Prozent auf 7’671.69 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 65.105 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.374 Prozent auf 7’690.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’718.94 Punkten am Vortag.

Bei 7’669.66 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’699.78 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.81 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 7’585.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7’572.40 Punkte taxiert. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6’671.06 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell International Paper (+ 4.98 Prozent auf 33.49 USD), Cognizant (+ 4.93 Prozent auf 65.55 USD), Marsh McLennan Cos (+ 4.88 Prozent auf 187.11 USD), Intuit (+ 4.73 Prozent auf 325.11 USD) und Nike (+ 4.42 Prozent auf 36.86 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Lumentum (-8.50 Prozent auf 820.18 USD), Dell Technologies (-7.66 Prozent auf 469.01 USD), Hewlett Packard Enterprise (-7.27 Prozent auf 58.52 USD), Bloom Energy (-7.17 Prozent auf 222.18 USD) und Coherent (-7.07 Prozent auf 244.71 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.916 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Coherent Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten