Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.57 Prozent auf 7’511.35 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 60.525 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.092 Prozent fester bei 7’561.22 Punkten, nach 7’554.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’508.68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’564.96 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 7’408.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’699.38 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 6’033.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9.52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 8.27 Prozent auf 21.07 USD), Take Two (+ 6.35 Prozent auf 229.97 USD), Moderna (+ 6.27 Prozent auf 55.40 USD), DXC Technology (+ 4.77 Prozent auf 9.23 USD) und Western Digital (+ 4.22 Prozent auf 681.08 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Monolithic Power Systems (-9.29 Prozent auf 1’498.77 USD), Lumentum (-8.55 Prozent auf 875.36 USD), Intel (-8.45 Prozent auf 117.05 USD), Coherent (-7.50 Prozent auf 382.81 USD) und KLA-Tencor (-7.44 Prozent auf 237.33 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’802’483 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.286 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch