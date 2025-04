Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 5’396.63 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 42.878 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’414.82 Zählern und damit 0.164 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’405.97 Punkte).

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’386.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’450.41 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’638.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’949.91 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 15.04.2024, bei 5’061.82 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8.04 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palantir (+ 6.24 Prozent auf 98.40 USD), Under Armour (+ 5.51 Prozent auf 5.74 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5.11 Prozent auf 15.01 USD), Netflix (+ 4.83 Prozent auf 976.28 USD) und Bank of America (+ 3.60 Prozent auf 37.99 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Albemarle (-5.89 Prozent auf 54.01 USD), Zimmer Biomet (-4.61 Prozent auf 97.27 USD), Dow (-4.09 Prozent auf 27.70 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.05 Prozent auf 12.55 USD) und VF (-3.82 Prozent auf 10.84 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 36’818’302 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.681 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch