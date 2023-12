Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.42 Prozent auf 4’774.75 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 39.570 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.091 Prozent fester bei 4’758.96 Punkten in den Handel, nach 4’754.63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’784.72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’758.45 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’559.34 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 26.09.2023, einen Stand von 4’273.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, wies der S&P 500 3’844.82 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 24.86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’784.72 Punkten. Bei 3’794.33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 5.21 Prozent auf 50.50 USD), Hanesbrands (+ 5.20 Prozent auf 4.45 USD), Lumen Technologies (+ 4.05 Prozent auf 1.80 USD), APA (+ 3.70 Prozent auf 37.29 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3.14 Prozent auf 637.04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Norwegian Cruise Line (-2.86 Prozent auf 20.35 USD), Etsy (-2.78 Prozent auf 82.59 USD), SVB Financial Group (-2.50 Prozent auf 0.04 USD), Carnival (-1.69 Prozent auf 18.61 USD) und Under Armour (-1.67 Prozent auf 8.82 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13’352’918 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.731 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Altria-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

