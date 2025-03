Börse New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus

Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’776.65 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47.378 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5’777.22 Zählern und damit 0.167 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’767.57 Punkte).

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5’760.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’786.95 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.02.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’955.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, notierte der S&P 500 bei 6’040.04 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 25.03.2024, bei 5’218.19 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.57 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. 5’504.65 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit International Paper (+ 6.49 Prozent auf 56.26 USD), Qorvo (+ 3.73 Prozent auf 75.63 USD), Tesla (+ 3.50 Prozent auf 288.14 USD), Freeport-McMoRan (+ 3.36 Prozent auf 43.01 USD) und Fox (+ 2.94 Prozent auf 54.96 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Lumen Technologies (-9.47 Prozent auf 4.40 USD), Leggett Platt (-6.42 Prozent auf 8.02 USD), United Parcel Service (-5.05 Prozent auf 109.95 USD), Merck (-4.81 Prozent auf 87.87 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-4.06 Prozent auf 634.14 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’113’199 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.041 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

