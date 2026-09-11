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S&P 500 aktuell 11.09.2026 22:33:56

Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Der S&P 500 zeigte heute eine positive Tendenz.

Albemarle
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Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.86 Prozent fester bei 7’656.98 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61.233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.914 Prozent auf 7’661.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’591.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’636.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’677.02 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0.788 Prozent nach. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 7’728.20 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 7’394.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der S&P 500 bei 6’587.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.64 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 11.98 Prozent auf 567.29 USD), NetApp (+ 8.54 Prozent auf 199.28 USD), HP (+ 8.40 Prozent auf 35.48 USD), CDW (+ 7.85 Prozent auf 153.79 USD) und Super Micro Computer (+ 7.28 Prozent auf 40.10 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Albemarle (-3.76 Prozent auf 117.52 USD), Seagate Technology (-3.73 Prozent auf 830.17 USD), Sandisk (-3.50 Prozent auf 1’633.35 USD), Western Digital (-2.98 Prozent auf 447.18 USD) und Edwards Lifesciences (-2.77 Prozent auf 84.37 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Kraft Heinz Company-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 58’721’321 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.643 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 13.28 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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