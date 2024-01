Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 4’697.24 Punkten aus dem Freitagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 39.332 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.038 Prozent stärker bei 4’690.47 Punkten, nach 4’688.68 Punkten am Vortag.

Bei 4’682.11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’721.49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’567.18 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 4’258.19 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 3’808.10 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Catalent (+ 5.25 Prozent auf 45.73 USD), Organon Company (+ 4.57 Prozent auf 14.41 USD), Southwest Airlines (+ 4.37) Prozent auf 29.15 USD), American Airlines (+ 3.90 Prozent auf 13.60 USD) und Viatris (+ 3.72 Prozent auf 11.98 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen SVB Financial Group (-15.60 Prozent auf 0.04 USD), First Republic Bank (-8.00 Prozent auf 0.05 USD), Hanesbrands (-4.72 Prozent auf 4.04 USD), MSCI (-3.87 Prozent auf 538.05 USD) und Lumen Technologies (-2.86 Prozent auf 1.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17’512’683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.622 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 240.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch