Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.70 Prozent stärker bei 7’776.40 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64.019 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.075 Prozent auf 7’728.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’722.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’778.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’727.59 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’718.60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’483.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der S&P 500 6’715.79 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.38 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell PTC (+ 34.01 Prozent auf 193.01 USD), Bath Body Works (+ 8.56 Prozent auf 17.44 USD), Cerebras Systems (+ 8.49 Prozent auf 180.57 USD), Moderna (+ 7.16 Prozent auf 203.61 USD) und Western Digital (+ 6.13 Prozent auf 440.74 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CH Robinson Worldwide (-12.45 Prozent auf 138.09 USD), Lennar (-6.89 Prozent auf 74.31 USD), Robert Half (-6.20 Prozent auf 33.88 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.88 Prozent auf 30.78 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3.76 Prozent auf 58.85 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10’182’161 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch