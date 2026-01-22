Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’486 0.8%  DAX 24’876 1.3%  Euro 0.9280 -0.2%  EStoxx50 5’961 1.3%  Gold 4’876 0.9%  Bitcoin 70’268 -1.2%  Dollar 0.7903 -0.7%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ASML-Aktie gewinnt: Bernstein Research erhöht Kursziel - Aktien von Infineon & AMD ebenfalls gefragt
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’922.08
Pkt
46.46
Pkt
0.68 %
18:01:55
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

S&P 500-Performance 22.01.2026 18:01:02

Börse New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Aufwind

Börse New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Aufwind

Der S&P 500 performt am Donnerstag positiv.

Dollar Tree
100.67 CHF -2.01%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.67 Prozent auf 6’921.70 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54.531 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.670 Prozent höher bei 6’921.70 Punkten in den Handel, nach 6’875.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’930.43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’893.62 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.822 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’878.49 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 6’699.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’086.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.922 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’986.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’789.05 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 8.82 Prozent auf 9.13 USD), Moderna (+ 8.15 Prozent auf 53.87 USD), Datadog A (+ 6.34) Prozent auf 131.29 USD), Northern Trust (+ 5.98 Prozent auf 153.05 USD) und Dell Technologies (+ 5.09 Prozent auf 119.03 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil McCormick (-8.07 Prozent auf 61.19 USD), Abbott Laboratories (-7.77 Prozent auf 111.35 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-6.00 Prozent auf 299.39 USD), Dollar Tree (-3.93 Prozent auf 127.71 USD) und Huntington Bancshares (-3.62 Prozent auf 18.09 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’357’255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten