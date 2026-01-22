Börse New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Aufwind

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.67 Prozent auf 6’921.70 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54.531 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.670 Prozent höher bei 6’921.70 Punkten in den Handel, nach 6’875.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’930.43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’893.62 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.822 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’878.49 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 6’699.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’086.37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.922 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’986.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’789.05 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 8.82 Prozent auf 9.13 USD), Moderna (+ 8.15 Prozent auf 53.87 USD), Datadog A (+ 6.34) Prozent auf 131.29 USD), Northern Trust (+ 5.98 Prozent auf 153.05 USD) und Dell Technologies (+ 5.09 Prozent auf 119.03 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil McCormick (-8.07 Prozent auf 61.19 USD), Abbott Laboratories (-7.77 Prozent auf 111.35 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-6.00 Prozent auf 299.39 USD), Dollar Tree (-3.93 Prozent auf 127.71 USD) und Huntington Bancshares (-3.62 Prozent auf 18.09 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’357’255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

