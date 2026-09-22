Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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22.09.2026 20:03:30
Börse New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
Am Dienstagnachmittag halten sich die Anleger in New York zurück.
Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.09 Prozent höher bei 7’771.53 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.456 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.068 Prozent auf 7’769.97 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.70 Punkten am Vortag.
Bei 7’756.26 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’782.19 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7’674.37 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 7’472.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’693.75 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.31 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 7.02 Prozent auf 1’890.70 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.80 Prozent auf 1’364.61 USD), AutoZone (+ 6.11) Prozent auf 2’974.55 USD), Lennar (+ 5.96 Prozent auf 82.73 USD) und Moderna (+ 5.61 Prozent auf 182.64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil NortonLifeLock (-7.15 Prozent auf 27.07 USD), Cisco (-5.83 Prozent auf 104.96 USD), Allstate (-5.49 Prozent auf 229.53 USD), Charles Schwab (-5.44 Prozent auf 101.07 USD) und Intuit (-4.47 Prozent auf 290.53 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 9’516’575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.674 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.73 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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