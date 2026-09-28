SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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28.09.2026 16:00:36
Börse New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsstart
Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.
Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.49 Prozent tiefer bei 26’935.68 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.491 Prozent auf 26’935.76 Punkte an der Kurstafel, nach 27’068.72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’976.59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’881.90 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25’297.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’484.07 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.92 Prozent aufwärts. Bei 27’288.79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.58 Prozent auf 233.13 USD), IMAX (+ 2.64 Prozent auf 57.53 USD), Americas Car-Mart (+ 2.36 Prozent auf 1.09 USD), Roivant Sciences (+ 2.07 Prozent auf 36.54 USD) und Methanex (+ 2.06 Prozent auf 60.07 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-19.56 Prozent auf 14.64 USD), SMC (-7.80 Prozent auf 425.00 USD), QUALCOMM (-7.11 Prozent auf 187.61 USD), Pegasystems (-5.88 Prozent auf 31.76 USD) und AXT (-5.37 Prozent auf 74.70 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’326’639 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.766 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.39 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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