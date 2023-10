Börse New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Gewinne

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.51 Prozent stärker bei 13’419.27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.697 Prozent auf 13’127.68 Punkte an der Kurstafel, nach 13’219.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 13’423.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’099.03 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13’872.47 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2023, den Wert von 13’679.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, stand der NASDAQ Composite noch bei 11’073.31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 29.19 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14’446.55 Punkte. Bei 10’265.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 42.20 Prozent auf 0.25 CHF), Metalink (+ 33.68 Prozent auf 0.80 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 9.23 Prozent auf 4.26 USD), Agilysys (+ 6.14 Prozent auf 71.10 USD) und Donegal Group B (+ 5.58 Prozent auf 14.00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Computer Programs and Systems (-6.87 Prozent auf 15.99 USD), OraSure Technologies (-4.87 Prozent auf 5.67 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3.16 Prozent auf 7.65 USD), AmeriServ Financial (-3.09 Prozent auf 2.51 USD) und EXACT Sciences (-2.96 Prozent auf 63.03 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5’844’896 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.577 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.74 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch