Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.68 Prozent schwächer bei 23’684.90 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1.43 Prozent auf 23’745.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’089.56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23’455.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’884.74 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 25’955.34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 25’980.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’872.01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1.93 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SIGA Technologies (+ 15.43 Prozent auf 2.66 USD), Geron (+ 12.11 Prozent auf 1.02 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7.34 Prozent auf 9.36 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 7.24 Prozent auf 30.37 USD) und Biomarin Pharmaceutical (+ 6.87 Prozent auf 66.88 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-50.47 Prozent auf 0.35 USD), AXT (-15.47 Prozent auf 32.14 USD), Richardson Electronics (-12.92 Prozent auf 14.76 USD), TTM Technologies (-11.91 Prozent auf 60.40 USD) und Ultra Clean (-11.67 Prozent auf 36.37 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’166’797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.566 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.88 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 26.09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch