Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0.16 Prozent auf 26’110.04 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.198 Prozent schwächer bei 26’099.58 Punkten, nach 26’151.30 Punkten am Vortag.

Bei 26’021.63 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26’180.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24’975.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’656.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’544.27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Amtech Systems (+ 7.30 Prozent auf 15.29 USD), TTM Technologies (+ 6.72 Prozent auf 119.85 USD), American Eagle Outfitters (+ 4.90 Prozent auf 17.55 USD), AAON (+ 4.33 Prozent auf 79.49 USD) und Richardson Electronics (+ 4.15 Prozent auf 17.57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Monro Muffler Brake (-8.95 Prozent auf 12.71 USD), Geospace Technologies (-5.37 Prozent auf 5.29 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.08 Prozent auf 3.76 USD), Intuit (-3.90 Prozent auf 343.51 USD) und Nortech Systems (-3.61 Prozent auf 11.75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’592’467 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.325 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch