Börse New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.05 Prozent fester bei 13’798.11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.368 Prozent höher bei 13’571.19 Punkten in den Handel, nach 13’521.45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 13’556.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’802.53 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.10 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13’562.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13’737.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 11’114.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 32.84 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’446.55 Punkten. Bei 10’265.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 37.50 Prozent auf 0.22 CHF), Trend Micro (+ 13.52 Prozent auf 6’885.00 JPY), Scientific Games (+ 11.21 Prozent auf 86.82 USD), Synaptics (+ 10.75 Prozent auf 98.01 USD) und FormFactor (+ 9.91 Prozent auf 37.72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Agenus (-13.71 Prozent auf 0.65 USD), Sangamo Therapeutics (-9.72 Prozent auf 0.30 USD), Cutera (-9.19 Prozent auf 1.68 USD), Computer Programs and Systems (-6.34 Prozent auf 10.93 USD) und Wynn Resorts (-5.69 Prozent auf 85.49 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 18’744’213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.667 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2023 hat die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51.13 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

