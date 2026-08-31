Börse New York: NASDAQ Composite schwächer

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.41 Prozent tiefer bei 26’295.38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.166 Prozent schwächer bei 26’358.56 Punkten in den Montagshandel, nach 26’402.42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26’249.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’380.54 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’373.85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 26’972.62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21’455.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 5.01 Prozent auf 61.57 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4.77 Prozent auf 44.26 USD), CRESUD (+ 3.21 Prozent auf 11.42 USD), QUALCOMM (+ 2.41 Prozent auf 168.15 USD) und Omnicell (+ 2.36 Prozent auf 33.86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Take Two (-6.26 Prozent auf 220.65 USD), Donegal Group B (-6.26 Prozent auf 23.06 USD), SMC (-5.57 Prozent auf 426.82 USD), JetBlue Airways (-4.06 Prozent auf 4.61 USD) und Mind CTI (-3.86 Prozent auf 0.99 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’790’781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.525 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch