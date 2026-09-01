Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1.15 Prozent tiefer bei 26’068.92 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.29 Prozent schwächer bei 26’031.67 Punkten, nach 26’370.89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’995.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26’109.78 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’373.85 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 27’086.81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 21’455.55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.19 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 3.66 Prozent auf 3.40 USD), Elbit Systems (+ 1.96 Prozent auf 714.22 USD), Donegal Group A (+ 1.67) Prozent auf 19.44 USD), Columbia Banking System (+ 1.59 Prozent auf 30.11 USD) und Abbott Laboratories (+ 1.52 Prozent auf 112.04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-8.66 Prozent auf 55.36 USD), Myriad Genetics (-8.07 Prozent auf 2.96 USD), inTest (-7.41 Prozent auf 10.00 USD), SMC (-7.33 Prozent auf 410.46 USD) und Donegal Group B (-6.55 Prozent auf 23.13 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’536’040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch