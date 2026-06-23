Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt schlussendlich

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.21 Prozent tiefer bei 25’587.04 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’549.76 Zählern und damit 2.36 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’166.60 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25’882.57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’513.26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’343.97 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’946.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’630.97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.12 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 28.24 Prozent auf 3.86 USD), Donegal Group B (+ 11.76 Prozent auf 23.48 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 6.59 Prozent auf 279.44 USD), Barrett Business Services (+ 4.61 Prozent auf 33.83 USD) und Erie Indemnity (+ 4.47 Prozent auf 221.12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-15.72 Prozent auf 77.91 USD), ON Semiconductor (-11.01 Prozent auf 117.06 USD), Ultra Clean (-9.35 Prozent auf 111.63 USD), Lam Research (-9.33 Prozent auf 371.33 USD) und Microchip Technology (-9.20 Prozent auf 93.26 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 51’659’945 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.464 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.29 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch