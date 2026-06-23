Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NASDAQ Composite aktuell
|
23.06.2026 22:33:50
Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt schlussendlich
Der NASDAQ Composite zeigte sich heute schwächer.
Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.21 Prozent tiefer bei 25’587.04 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’549.76 Zählern und damit 2.36 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’166.60 Punkte).
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25’882.57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’513.26 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’343.97 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’946.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’630.97 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.12 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 28.24 Prozent auf 3.86 USD), Donegal Group B (+ 11.76 Prozent auf 23.48 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 6.59 Prozent auf 279.44 USD), Barrett Business Services (+ 4.61 Prozent auf 33.83 USD) und Erie Indemnity (+ 4.47 Prozent auf 221.12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-15.72 Prozent auf 77.91 USD), ON Semiconductor (-11.01 Prozent auf 117.06 USD), Ultra Clean (-9.35 Prozent auf 111.63 USD), Lam Research (-9.33 Prozent auf 371.33 USD) und Microchip Technology (-9.20 Prozent auf 93.26 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 51’659’945 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.464 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.29 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
|
23.06.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.06.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Börse New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
Analysen zu America's Car-Mart Inc.
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Lam Research am 23.06.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’587.04
|-2.21%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: Dow geht stabil aus dem Handel -- SMI letztlich etwas höher -- DAX schliesst mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Minus - Nikkei sackt ab
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich dagegen mit deutlichen Verlusten. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.