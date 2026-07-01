Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich schwächer

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.66 Prozent tiefer bei 26’040.03 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.665 Prozent auf 26’039.51 Punkte an der Kurstafel, nach 26’213.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25’954.46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’238.06 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.11 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, den Wert von 27’086.81 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 21’840.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 20’202.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.07 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Microvision (+ 27.06 Prozent auf 0.42 USD), Donegal Group B (+ 8.03 Prozent auf 23.53 USD), Align Technology (+ 7.61 Prozent auf 181.49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.43 Prozent auf 93.39 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.61 Prozent auf 3.71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil KLA (-11.77 Prozent auf 266.19 USD), Amtech Systems (-11.18 Prozent auf 20.50 USD), Applied Materials (-9.97 Prozent auf 650.91 USD), AXT (-9.78 Prozent auf 65.03 USD) und Lam Research (-9.71 Prozent auf 391.26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’293’983 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.138 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch