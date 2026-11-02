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02.11.2026 20:03:26
Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter
Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.11 Prozent schwächer bei 25’409.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.641 Prozent stärker bei 25’600.17 Punkten in den Montagshandel, nach 25’437.00 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25’799.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’409.30 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der NASDAQ Composite bei 27’190.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’373.85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23’724.96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.35 Prozent nach oben. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 20.24 Prozent auf 662.77 USD), JetBlue Airways (+ 11.75 Prozent auf 3.19 USD), Upbound Group (+ 10.17 Prozent auf 22.81 USD), Covenant Transport (+ 7.76 Prozent auf 33.32 USD) und Century Casinos (+ 7.48 Prozent auf 0.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-15.93 Prozent auf 21.01 USD), Volvo (A) (-14.55 Prozent auf 30.71 USD), OraSure Technologies (-10.03 Prozent auf 3.55 USD), CIENA (-9.71 Prozent auf 289.57 USD) und AXT (-9.19 Prozent auf 50.00 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’240’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.493 Bio. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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