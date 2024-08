Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Freitag springt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.10 Prozent auf 17’813.68 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.871 Prozent auf 17’772.73 Punkte an der Kurstafel, nach 17’619.35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 17’941.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’700.27 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.929 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17’997.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16’736.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’721.03 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20.64 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 9.13 Prozent auf 1.32 USD), American Software A (+ 8.77 Prozent auf 11.16 USD), Cerus (+ 8.56 Prozent auf 2.35 USD), Ballard Power (+ 8.42 Prozent auf 2.00 USD) und MicroStrategy (+ 8.18 Prozent auf 144.75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Intuit (-7.03 Prozent auf 618.50 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.34 Prozent auf 4.43 USD), SMC (-4.15 Prozent auf 450.50 USD), OSI Systems (-2.57 Prozent auf 150.32 USD) und Cumulus Media A (-1.21 Prozent auf 1.63 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’669’170 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.093 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch