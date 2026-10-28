Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Um 20:01 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.08 Prozent auf 26’499.87 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.241 Prozent fester bei 26’541.61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’477.81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26’414.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’587.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.82 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 26’820.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24’876.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23’827.49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14.05 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultralife Batteries (+ 145.75 Prozent auf 15.63 USD), Americas Car-Mart (+ 11.24 Prozent auf 0.89 USD), Oracle (+ 11.21 Prozent auf 145.16 USD), SMC (+ 10.25 Prozent auf 436.48 USD) und AXT (+ 10.08 Prozent auf 64.10 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen F5 Networks (-19.47 Prozent auf 369.90 USD), Landstar System (-16.89 Prozent auf 140.27 USD), Geron (-14.04 Prozent auf 0.99 USD), Logitech (-12.51 Prozent auf 97.83 USD) und Old Dominion Freight Line (-6.88 Prozent auf 174.16 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’563’634 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.724 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch