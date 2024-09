Börse New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Gewinnzone

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.33 Prozent auf 18’141.07 Punkte nach oben. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.36 Prozent höher bei 18’327.34 Punkten, nach 18’082.21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’327.34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’071.74 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.812 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’725.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2024, wies der NASDAQ Composite 17’805.16 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 26.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13’063.61 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 10.54 Prozent auf 2.26 USD), 3D Systems (+ 9.66 Prozent auf 2.61 USD), MicroStrategy (+ 9.13 Prozent auf 165.81 USD), JetBlue Airways (+ 8.70 Prozent auf 6.50 USD) und Baiducom (+ 8.55 Prozent auf 102.05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-9.17 Prozent auf 2.75 USD), American Superconductor (-8.09 Prozent auf 21.46 USD), Patterson-UTI Energy (-4.25 Prozent auf 7.56 USD), Mind CTI (-2.97 Prozent auf 1.96 USD) und EXACT Sciences (-2.86 Prozent auf 65.83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’642’604 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.099 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch