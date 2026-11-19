Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.60 Prozent schwächer bei 24’039.17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.55 Prozent stärker bei 24’809.05 Punkten in den Handel, nach 24’429.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24’939.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’005.47 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3.28 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 19.10.2026, mit 26’430.89 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’331.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’564.23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.46 Prozent nach oben. 27’722.75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 24.08 Prozent auf 0.97 USD), 3D Systems (+ 7.25 Prozent auf 1.48 USD), Woodward (+ 5.22 Prozent auf 335.74 USD), Nissan Motor (+ 4.50 Prozent auf 1.67 USD) und PetMed Express (+ 4.28 Prozent auf 0.94 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Red Robin Gourmet Burgers (-23.14 Prozent auf 6.11 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10.78 Prozent auf 2.98 USD), Century Casinos (-10.52 Prozent auf 0.22 USD), SIGA Technologies (-8.57 Prozent auf 2.56 USD) und Nortech Systems (-8.55 Prozent auf 10.48 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 38’383’798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.660 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 21.43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch