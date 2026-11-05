Börse New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 15:54 Uhr um 2.72 Prozent auf 25’036.60 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.693 Prozent tiefer bei 25’558.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’736.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’559.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’010.12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2.20 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27’477.31 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 26’363.44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’499.80 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.75 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Park-Ohio (+ 10.85 Prozent auf 48.22 USD), Myriad Genetics (+ 8.06 Prozent auf 6.51 USD), Americas Car-Mart (+ 7.94 Prozent auf 1.36 USD), Nexstar Media Group (+ 7.76 Prozent auf 199.49 USD) und Inter Parfums (+ 7.26 Prozent auf 132.54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen 3D Systems (-32.58 Prozent auf 1.78 USD), Donegal Group B (-28.03 Prozent auf 17.41 USD), Cogent Communications (-17.38 Prozent auf 5.61 USD), DXP Enterprises (-15.36 Prozent auf 134.05 USD) und Power Integrations (-15.19 Prozent auf 39.69 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’750’186 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.431 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.58 zu Buche schlagen. Mit 19.05 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch