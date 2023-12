Börse New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 14’992.97 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.283 Prozent höher bei 15’006.18 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’963.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15’047.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’927.12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.21 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14’265.86 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 22.09.2023, einen Stand von 13’211.81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10’476.12 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 44.34 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’069.29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ANSYS (+ 18.08 Prozent auf 357.98 USD), Sangamo Therapeutics (+ 8.49 Prozent auf 0.42 USD), Nektar Therapeutics (+ 8.05 Prozent auf 0.51 USD), Provident Financial (+ 6.53 Prozent auf 12.89 USD) und MicroStrategy (+ 6.41 Prozent auf 619.24 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen American Bio Medica (-75.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (-20.00 Prozent auf 0.12 CHF), Trinity Biotech (-19.00 Prozent auf 0.41 USD), Escalon Medical (-9.06 Prozent auf 0.27 USD) und Synopsys (-6.34 Prozent auf 524.46 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’836’242 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.753 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.56 zu Buche schlagen. Mit 40.50 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

