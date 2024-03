Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Zum Handelsende kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.39 Prozent auf 16’166.79 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.444 Prozent auf 16’031.93 Punkte an der Kurstafel, nach 16’103.45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’175.59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15’951.86 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 15’775.65 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.12.2023, einen Stand von 15’003.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, mit 11’630.51 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.49 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16’449.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 10.90 Prozent auf 3.56 USD), Cerus (+ 9.68 Prozent auf 2.04 USD), Escalon Medical (+ 9.26 Prozent auf 0.23 USD), Cutera (+ 8.20 Prozent auf 1.98 USD) und Dorel Industries (+ 7.41 Prozent auf 6.52 CAD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-27.54 Prozent auf 0.06 USD), Comtech Telecommunications (-25.43 Prozent auf 3.43 USD), Mind CTI (-10.71 Prozent auf 2.00 USD), Sangamo Therapeutics (-9.52 Prozent auf 0.77 USD) und AmeriServ Financial (-6.64 Prozent auf 2.39 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’758’253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.850 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 14.21 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

