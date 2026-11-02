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NASDAQ Composite-Kursverlauf 02.11.2026 22:33:57

Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.07 Prozent tiefer bei 25’164.32 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.641 Prozent auf 25’600.17 Punkte an der Kurstafel, nach 25’437.00 Punkten am Vortag.

Bei 25’145.95 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25’799.46 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 27’190.86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25’373.85 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 23’724.96 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.30 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 21.85 Prozent auf 671.64 USD), JetBlue Airways (+ 11.23 Prozent auf 3.17 USD), Upbound Group (+ 10.34 Prozent auf 22.84 USD), Covenant Transport (+ 8.25 Prozent auf 33.47 USD) und Century Casinos (+ 7.92 Prozent auf 0.56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Volvo (A) (-14.55 Prozent auf 30.71 USD), AXT (-12.46 Prozent auf 48.20 USD), Americas Car-Mart (-12.35 Prozent auf 0.91 USD), OraSure Technologies (-12.31 Prozent auf 3.46 USD) und Patterson-UTI Energy (-11.41 Prozent auf 11.80 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’670’297 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.493 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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