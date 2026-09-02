Börse New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochmittag zu

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.41 Prozent stärker bei 26’207.43 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’094.00 Zählern und damit 0.022 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’099.77 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’245.04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’062.68 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0.573 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 25’373.85 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 27’093.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21’279.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.79 Prozent nach oben. 27’190.21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Daktronics (+ 8.88 Prozent auf 21.08 USD), Geron (+ 8.45 Prozent auf 1.61 USD), Cogent Communications (+ 6.10 Prozent auf 9.56 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 5.99 Prozent auf 11.41 USD) und Resources Connection (+ 5.56 Prozent auf 4.37 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elron Electronic Industries (-20.00 Prozent auf 1.00 USD), SMC (-6.60 Prozent auf 416.73 USD), AmeriServ Financial (-6.25 Prozent auf 4.65 USD), United Therapeutics (-5.26 Prozent auf 485.71 USD) und Donegal Group B (-5.17 Prozent auf 23.46 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’014’987 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.598 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch