Börse New York: NASDAQ Composite gibt zum Start nach

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.65 Prozent schwächer bei 26’160.29 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.454 Prozent auf 26’211.52 Punkte an der Kurstafel, nach 26’331.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’157.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’263.47 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.33 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’508.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’270.36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’172.86 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.59 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ScanSource (+ 25.40 Prozent auf 64.48 USD), Methanex (+ 7.46 Prozent auf 60.81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.15 Prozent auf 111.70 USD), Compugen (+ 4.51 Prozent auf 2.55 USD) und Mind CTI (+ 3.00 Prozent auf 1.03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen LSI Industries (-8.56 Prozent auf 22.00 USD), SMC (-7.77 Prozent auf 422.17 USD), inTest (-5.45 Prozent auf 12.12 USD), TransAct Technologies (-5.00 Prozent auf 4.56 USD) und Ultralife Batteries (-4.86 Prozent auf 6.66 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’769’486 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch