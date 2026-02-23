Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080

Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag zurück

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

Expedia
145.21 CHF -8.11%
Kaufen Verkaufen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.15 Prozent auf 22’623.07 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.197 Prozent tiefer bei 22’840.97 Punkten in den Handel, nach 22’886.07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22’547.12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22’893.22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’501.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’273.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’524.01 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.64 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’988.26 Punkten. 22’256.76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit HealthStream (+ 3.34 Prozent auf 21.03 USD), Elbit Systems (+ 2.98 Prozent auf 746.32 USD), Anika Therapeutics (+ 2.73 Prozent auf 10.92 USD), FreightCar America (+ 2.66 Prozent auf 14.27 USD) und Akamai (+ 2.60 Prozent auf 96.62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Trend Micro (-9.37 Prozent auf 36.19 USD), Manhattan Associates (-9.27 Prozent auf 130.90 USD), Americas Car-Mart (-8.85 Prozent auf 20.50 USD), Expedia (-7.90 Prozent auf 187.41 USD) und Agilysys (-7.82 Prozent auf 72.49 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’957’463 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.923 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

