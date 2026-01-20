Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 20.01.2026 20:03:41

Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.03 Prozent tiefer bei 23’037.96 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.58 Prozent leichter bei 23’142.69 Punkten, nach 23’515.39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23’236.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’999.35 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 23’307.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’990.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 19’630.20 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.851 Prozent nach. Bei 23’813.30 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’999.35 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell InterDigital (+ 5.66 Prozent auf 326.25 USD), US Global Investors (+ 5.24 Prozent auf 2.61 USD), Amtech Systems (+ 4.99 Prozent auf 15.48 USD), Rambus (+ 3.43 Prozent auf 111.69 USD) und Royal Gold (+ 3.30 Prozent auf 273.87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen NetApp (-7.95 Prozent auf 95.58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.76 Prozent auf 160.23 USD), Donegal Group B (-7.09 Prozent auf 16.24 USD), Myriad Genetics (-6.76 Prozent auf 5.52 USD) und Commercial Vehicle Group (-6.47 Prozent auf 1.59 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’899’122 Aktien gehandelt. Mit 3.870 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.24 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

