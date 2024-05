Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich im Plus

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.22 Prozent auf 16’376.54 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.364 Prozent fester bei 16’400.31 Punkten, nach 16’340.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16’407.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’334.86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 16’175.09 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.02.2024, einen Wert von 15’655.60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 12’284.74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10.91 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 27.14 Prozent auf 0.18 CHF), Cerus (+ 13.29 Prozent auf 1.96 USD), PetMed Express (+ 12.87 Prozent auf 4.61 USD), Ebix (+ 11.63 Prozent auf 0.55 USD) und Dixie Group (+ 8.43 Prozent auf 0.83 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Celadon Group (-80.00 Prozent auf 0.00 USD), MKS Instruments (-7.61 Prozent auf 120.57 USD), Nortech Systems (-7.48 Prozent auf 15.09 USD), Century Casinos (-6.49 Prozent auf 2.88 USD) und AmeriServ Financial (-6.30 Prozent auf 2.53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 10’085’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.862 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2025 präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 23.53 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

