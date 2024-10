Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag im Plus

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0.24 Prozent auf 17’952.47 Punkte aufwärts. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.241 Prozent auf 17’867.12 Punkte an der Kurstafel, nach 17’910.36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17’767.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’977.83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.649 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’713.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’028.76 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Wert von 13’307.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 21.58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18’671.07 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 8.77 Prozent auf 10.05 USD), CIENA (+ 6.75 Prozent auf 65.60 USD), Nissan Motor (+ 6.30 Prozent auf 2.87 USD), Ultra Clean (+ 5.07 Prozent auf 39.77 USD) und Microvision (+ 4.91 Prozent auf 1.18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-10.14 Prozent auf 8.51 USD), FreightCar America (-4.68 Prozent auf 10.79 USD), Timberland Bancorp (-3.17 Prozent auf 29.30 USD), Cutera (-2.77 Prozent auf 0.77 USD) und Patterson Companies (-2.70 Prozent auf 20.51 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’454’707 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.202 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch