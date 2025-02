Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Montag gewann der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.98 Prozent auf 19’714.27 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.742 Prozent stärker bei 19’668.18 Punkten, nach 19’523.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 19’772.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19’650.79 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.01.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19’161.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19’286.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’990.66 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 2.25 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Bei 18’831.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Scientific Games (+ 11.04 Prozent auf 97.67 USD), Century Aluminum (+ 10.22 Prozent auf 20.60 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 6.18 Prozent auf 13.05 USD), Omnicell (+ 5.58 Prozent auf 42.40 USD) und BlackBerry (+ 5.52 Prozent auf 5.54 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Manhattan Associates (-11.55 Prozent auf 177.70 USD), ON Semiconductor (-8.21 Prozent auf 47.04 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.83 Prozent auf 5.05 USD), Compugen (-5.84 Prozent auf 2.42 USD) und Nortech Systems (-5.62 Prozent auf 10.07 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 52’331’315 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.316 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Mit 10.52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch