Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.57 Prozent stärker bei 26’541.35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’356.98 Zählern und damit 0.868 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’130.20 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26’273.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’553.90 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.83 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’932.08 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’674.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21’590.14 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14.23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Salesforce (+ 22.58 Prozent auf 252.05 USD), Synopsys (+ 13.39 Prozent auf 464.89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.54 Prozent auf 137.40 USD), BlackBerry (+ 11.04 Prozent auf 8.65 USD) und NVIDIA (+ 8.74 Prozent auf 227.98 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-6.64 Prozent auf 9.42 USD), American Eagle Outfitters (-5.12 Prozent auf 16.69 USD), AmeriServ Financial (-4.53 Prozent auf 4.85 USD), Expedia (-4.35 Prozent auf 318.92 USD) und Donegal Group B (-4.02 Prozent auf 23.65 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 77’772’470 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.424 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch