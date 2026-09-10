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10.09.2026 22:34:16
Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten
Der NASDAQ Composite erlitt am Donnerstagabend Verluste.
Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.65 Prozent tiefer bei 26’081.72 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.885 Prozent auf 26’021.05 Punkte an der Kurstafel, nach 26’253.34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26’178.25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’979.54 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.68 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’605.36 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 25’169.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21’886.06 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.25 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 7.80 Prozent auf 1.59 USD), CRESUD (+ 5.79 Prozent auf 12.61 USD), Myriad Genetics (+ 5.33 Prozent auf 3.36 USD), Cirrus Logic (+ 5.20 Prozent auf 116.48 USD) und AmeriServ Financial (+ 5.10 Prozent auf 4.95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil American Eagle Outfitters (-13.97 Prozent auf 14.53 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-13.04 Prozent auf 3.04 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7.80 Prozent auf 7.56 USD), Lincoln Electric (-7.54 Prozent auf 251.06 USD) und Century Aluminum (-6.98 Prozent auf 44.36 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’449’371 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.674 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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