Kursentwicklung 30.01.2026 20:03:36

Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite notiert am Freitagnachmittag im negativen Bereich.

KLA-Tencor
1134.02 CHF -9.92%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.70 Prozent tiefer bei 23’519.27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.448 Prozent tiefer bei 23’578.96 Punkten in den Freitagshandel, nach 23’685.12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23’351.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’662.25 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.043 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 30.12.2025, den Wert von 23’419.08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Stand von 23’581.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’681.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1.22 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’916.83 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 16.97 Prozent auf 19.16 USD), Deckers Outdoor (+ 16.70 Prozent auf 116.58 USD), Credit Acceptance (+ 9.46 Prozent auf 493.93 USD), SMC (+ 6.93 Prozent auf 413.80 USD) und Modine Manufacturing (+ 5.10 Prozent auf 185.73 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil KLA-Tencor (-13.95 Prozent auf 1’449.63 USD), Innodata (-12.26 Prozent auf 56.03 USD), Royal Gold (-10.81 Prozent auf 260.42 USD), Take Two (-10.07 Prozent auf 215.17 USD) und Corcept Therapeutics (-9.65 Prozent auf 40.31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 23’625’953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.898 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

