Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.90 Prozent fester bei 26’188.56 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.276 Prozent auf 26’026.86 Punkte an der Kurstafel, nach 25’955.34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’306.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’986.56 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27’068.72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 24’975.82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23’204.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.71 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 9.17 Prozent auf 87.46 USD), AXT (+ 7.30 Prozent auf 55.88 USD), DXP Enterprises (+ 6.36 Prozent auf 166.20 USD), Synopsys (+ 6.23 Prozent auf 456.92 USD) und CIENA (+ 5.85 Prozent auf 339.01 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil JetBlue Airways (-13.33 Prozent auf 2.28 USD), Americas Car-Mart (-10.66 Prozent auf 0.71 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.76 Prozent auf 34.97 USD), CRESUD (-6.72 Prozent auf 10.68 USD) und Nissan Motor (-4.49 Prozent auf 1.72 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’622’436 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.537 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.00 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch