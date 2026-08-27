Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.51 Prozent stärker bei 29’374.40 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.878 Prozent stärker bei 29’480.99 Punkten, nach 29’224.52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29’535.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’366.42 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.961 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’039.21 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Wert von 29’973.57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 23’565.85 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.54 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 16.42 Prozent auf 220.24 USD), Palo Alto Networks (+ 10.46 Prozent auf 374.80 USD), Datadog A (+ 8.21 Prozent auf 246.37 USD), NVIDIA (+ 7.28 Prozent auf 224.93 USD) und Synopsys (+ 5.99 Prozent auf 434.57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Western Digital (-3.10 Prozent auf 454.34 USD), Monster Beverage (-2.74 Prozent auf 46.50 USD), DoorDash (-2.22 Prozent auf 231.66 USD), Booking (-2.18 Prozent auf 204.35 USD) und Netflix (-2.10 Prozent auf 79.75 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16’328’613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch