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NASDAQ 100-Kursverlauf 25.08.2026 22:34:09

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Der NASDAQ 100 befand sich am Dienstag im Aufwind.

Diamondback Energy
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Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.64 Prozent höher bei 29’209.23 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.717 Prozent auf 29’231.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’023.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’077.72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’338.77 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’481.64 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’425.60 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 15.88 Prozent zu Buche. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 6.67 Prozent auf 885.57 USD), Nebius (+ 5.24 Prozent auf 221.97 USD), Cadence Design Systems (+ 5.06 Prozent auf 331.90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.91 Prozent auf 479.18 USD) und Marvell Technology (+ 4.84 Prozent auf 240.38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Thomson Reuters (-3.90 Prozent auf 104.38 USD), Intuit (-3.37 Prozent auf 357.46 USD), Palo Alto Networks (-3.13 Prozent auf 339.90 USD), CrowdStrike (-2.78 Prozent auf 185.38 USD) und Diamondback Energy (-2.78 Prozent auf 199.89 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27’185’364 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.459 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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