Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 19’325.45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.385 Prozent höher bei 19’425.28 Punkten, nach 19’350.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 19’281.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’622.73 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.80 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19’059.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’736.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15’376.55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 16.81 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 5.27 Prozent auf 131.93 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4.77 Prozent auf 93.42 USD), PayPal (+ 3.88 Prozent auf 73.16 USD), Atlassian A (+ 3.40 Prozent auf 167.45 USD) und CrowdStrike (+ 2.83 Prozent auf 271.67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Dollar Tree (-10.24 Prozent auf 84.79 USD), NVIDIA (-6.38 Prozent auf 117.59 USD), Warner Bros Discovery (-3.01 Prozent auf 7.73 USD), Enphase Energy (-1.90 Prozent auf 121.30 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-1.70 Prozent auf 1’178.93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 91’375’313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.115 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

