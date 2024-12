Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Am Mittwoch gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.24 Prozent auf 21’492.36 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.624 Prozent stärker bei 21’361.81 Punkten, nach 21’229.32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 21’340.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’498.44 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.48 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’963.60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’921.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15’839.67 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 29.91 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21’498.44 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 23.19 Prozent auf 118.15 USD), Atlassian A (+ 7.13 Prozent auf 287.50 USD), Datadog A (+ 7.01 Prozent auf 165.88 USD), PayPal (+ 4.92 Prozent auf 89.33 USD) und Workday A (+ 4.59 Prozent auf 268.87 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Microchip Technology (-5.73 Prozent auf 61.64 USD), ON Semiconductor (-5.50 Prozent auf 65.97 USD), JDcom (-3.69 Prozent auf 35.73 USD), Old Dominion Freight Line (-3.46 Prozent auf 211.03 USD) und Diamondback Energy (-2.71 Prozent auf 170.99 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 48’856’993 Aktien gehandelt. Mit 3.446 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

