Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.24 Prozent fester bei 14’580.16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.373 Prozent höher bei 14’600.14 Punkten, nach 14’545.83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 14’657.21 Punkte, das Tagestief hingegen 14’432.60 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0.563 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 14’941.83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14’945.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, stand der NASDAQ 100 bei 11’271.75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 34.22 Prozent. Bei 15’932.05 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10’696.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Sirius XM (+ 4.90 Prozent auf 4.07 USD), DexCom (+ 3.92 Prozent auf 92.09 USD), Illumina (+ 3.41 Prozent auf 133.30 USD), Paychex (+ 3.36 Prozent auf 116.51 USD) und Atlassian A (+ 3.20 Prozent auf 197.52 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil PayPal (-2.70 Prozent auf 57.34 USD), Monster Beverage (-2.16 Prozent auf 53.12 USD), PepsiCo (-1.71 Prozent auf 169.57 USD), Seagen (-1.67 Prozent auf 212.55 USD) und Keurig Dr Pepper (-1.52 Prozent auf 31.67 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17’504’165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.604 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch