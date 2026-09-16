Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent stärker bei 29’159.31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.595 Prozent auf 29’110.04 Punkte an der Kurstafel, nach 28’937.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29’068.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29’167.22 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.929 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’046.14 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 29’968.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’274.25 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.68 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 5.56 Prozent auf 885.57 USD), Intel (+ 5.39 Prozent auf 102.38 USD), CoreWeave (+ 3.93 Prozent auf 84.10 USD), Arm (+ 3.53 Prozent auf 250.37 USD) und Marvell Technology (+ 3.48 Prozent auf 229.41 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Diamondback Energy (-7.51 Prozent auf 195.63 USD), Old Dominion Freight Line (-2.46 Prozent auf 176.50 USD), Intuit (-1.96 Prozent auf 322.81 USD), Adobe (-1.82 Prozent auf 253.07 USD) und CSX (-1.79 Prozent auf 47.79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’289’862 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.402 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch