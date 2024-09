Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.47 Prozent stärker bei 19’514.58 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent schwächer bei 19’396.10 Punkten, nach 19’423.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19’556.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’384.69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 5.03 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 19’006.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’576.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’348.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 17.96 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 10.84 Prozent auf 8.49 USD), Align Technology (+ 6.50 Prozent auf 243.73 USD), Arm (+ 5.88 Prozent auf 147.37 USD), Micron Technology (+ 4.60 Prozent auf 91.22 USD) und Enphase Energy (+ 3.86 Prozent auf 109.91 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Adobe (-8.47 Prozent auf 536.87 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.40 Prozent auf 94.99 USD), Moderna (-2.01 Prozent auf 68.28 USD), JDcom (-1.54 Prozent auf 26.24 USD) und Atlassian A (-1.18 Prozent auf 163.74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’053’162 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.056 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie weist mit 8.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch