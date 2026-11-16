NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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16.11.2026 22:33:38
Börse New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge
Der NASDAQ 100 bewegte sich heute im Minus.
Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 2.67 Prozent auf 27’197.15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.43 Prozent leichter bei 27’543.64 Punkten in den Handel, nach 27’943.74 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27’621.64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27’149.15 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’187.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30’046.14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’008.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Kraft Heinz Company (+ 2.41 Prozent auf 25.07 USD), Starbucks (+ 2.14 Prozent auf 108.72 USD), Paychex (+ 1.81 Prozent auf 117.77 USD), Comcast (+ 1.75 Prozent auf 25.60 USD) und AppLovin (+ 1.50 Prozent auf 415.22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-8.79 Prozent auf 202.34 USD), Sandisk (-8.58 Prozent auf 809.11 USD), Lumentum (-8.48 Prozent auf 546.00 USD), Arm (-8.12 Prozent auf 175.05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7.70 Prozent auf 103.03 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 72’620’702 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.698 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.38 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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